Audienzz: Dynamische In-Feed-Werbeformate lanciert

Dank der eigens entwickelten Ad-Technologie werden die verschiedenen Werbeformate intelligent im redaktionellen Content platziert und können optional kontextbasiert auf die Artikelinhalte abgestimmt werden. Zudem passe sich die Werbung dem Design und Layout des Mediums an und fügt sich so geräteübergreifend natürlich in den Inhalt ein. Die In-Feed-Werbeformate weisen nicht nur hohe Viewability-Werte auf, sondern erhalten durch die Platzierung im Lesefluss grosse Beachtung, heisst es in einer Mitteilung.







Die neue Platzierung könne auf den News-Portalen über alle Sprachregionen sowie in Themen-Umfeldern wie beispielsweise «Business», «Family» oder «Style» gebucht werden. Alternativ zu kontextuellen Targetings könnten auch individuelle, zielgruppenspezifische Data-Targetings eingesetzt werden.

Audienzz biete bei sämtlichen dieser Formate umfassende Serviceleistungen an: von der Kreation über die Produktion bis hin zum Hosting der Werbemittel. Werbetreibende würden einen kostenlosen Zugang zur «Adconsole» erhalten und könnten sich jederzeit einen Überblick über ihre Kampagnen und deren Performance verschaffen. Dank einer umfassenden Datenauswertung werde garantiert, dass sämtliche Werbeformate zielgerichtet und ergebnisorientiert ausgespielt würden. Weitere Infos zu dem neuen Format sind auf der Website verfügbar. (pd/log)