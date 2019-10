Farner: Dynamische Kampagne für dynamische Preise

Pünktlich zum Saisonstart lanciert Arosa Lenzerheide eine digitale Werbekampagne für den Online-Ticketshop mit dynamischen Preisen. Das Wintersportgebiet setzt dabei auf die Performance-Marketing-Kompetenzen der Kommunikationsagentur Farner, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Als Folgeauftrag zur Sommerkampagne 2019 konzipiert die Agentur Farner eine mehrstufige, conversion-fokussierte Performance-Marketing-Kampagne entlang des gesamten Marketing Funnels. Die Ads mit dem bereits bestehenden Bild- und Video-Content werden ab November 2019 über die Werbenetzwerke von Facebook und Google ausgespielt.

Seit dem Zusammenschluss von Arosa und Lenzerheide in der Saison 2013/2014 zähle das Schneesportgebiet zu den grössten und beliebtesten Wintersportgebieten der Schweiz. Dank eines dynamischen Pricing-Modells beim Online-Ticketshop würden Frühbucher von vergünstigten Ski- und Snowboardtickets profitieren. Tages- und Mehrtagestickets sind im Online-Ticketshop immer mindestens 6 Prozent günstiger als an den Verkaufsstellen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/cbe)