St. Jakobshalle: Eduard Löw übernimmt die Leitung

Publiziert am 19.11.2025

Eduard Löw soll die Halle im nationalen und internationalen Wettbewerb stärken - jedoch mit Fokus auf «lokales, regionales Publikum». Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt (ED) erhofft sich noch sichtbarere Positionierung, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst. Mit dem Leitungswechsel werde «die erfolgreiche Entwicklung der St. Jakobshalle konsequent weitergeführt».

Löw tritt die Nachfolge von Thomas Kastl an, der die Halle zuvor leitete. Kastl wird im Frühjahr 65 Jahre alt und sein Arbeitsverhältnis mit dem Kanton endet ordentlich, wie das ED auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt.

Löw ist lokal und regional gut vernetzt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Kultur- und Veranstaltungsbereich habe er bereits mit Events wie Em Bebbi sy Jazz, dem Blues Festival Basel und dem Jugend Circus Basilisk Erfahrungen gesammelt. (sda/spo)