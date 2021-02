Die Entwicklung von eigenen Technologien und Kundenlösungen ist seit der Gründung Teil der DNA der auf digitale Kommunikation spezialisierten Agentur, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Mit dem Storyshaker habe Newsroom bereits vor vier Jahren ein eigenes Tool für die schnelle Erstellung von Content Hubs und die parallele Ausspielung des Contents auf unterschiedliche Kanäle entwickelt. Gleichzeitig seien im Verlauf der Zeit zahlreiche individuelle Lösungen im Bereich von Web-Applikationen und Webseiten für Kunden entwickelt worden und so baute man ein grosses Know-how in der Software- und Webentwicklung auf.







Um in Zukunft noch schneller und besser auf Kundenwünsche eingehen zu können, wurden unter dem Leitsatz «content and technology from a single source» per 1. Januar 2021 organisatorisch die Weichen für die Zukunft gestellt und die Newsroom Technologies AG gegründet, die ab sofort unter dem Brand newsroom.tech als eigenständige Firma auf dem Markt tätig ist. Neben Beratungen und Personalverleih von Software-Entwicklern liegt der Fokus auf der Entwicklung von digitalen Individuallösungen und Web-Projekten.

Als CEO und Co-Founder wurde Tomas Huber, ein erfahrener Business Developer im Softwarebereich und Mitgründer von diversen Softwareunternehmen, ins Boot geholt. Tomas Huber ist mit verschiedenen Firmen seit vielen Jahren auf dem Markt aktiv und bringt ein bestehendes Kundennetz in die neue Struktur ein. Daneben ist Tomas Huber auch Aktionär der Newsroom Communication AG.







«Mit newsroom.tech bildet sich eine einzigartige Firma, die Technologie und Kommunikation verbindet. Es ist eine grosse Freude, bei diesem Projekt dabei sein zu können», lässt sich Tomas Huber, CEO Newsroom Technologies, zitieren.

Newsroom.tech hat seinen Hauptsitz ebenfalls am Eigerplatz in Bern und arbeitet bereits zum Start mit neun Mitarbeitenden. Dank einem umfangreichen Netzwerk und Partnerschaften im In- und Ausland können innert kurzer Zeit neue digitale Produkte oder Webseiten konzipiert und gebaut werden. Aktuell wird neben diversen Kundenprojekten an einer neuen virtuellen Eventplattform gearbeitet, die Organisationen bei hybriden und komplett virtuellen Events eine attraktive Alternative zum physischen Anlass bieten wird. (pd/lol)