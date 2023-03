Rosarot hat sich im Pitch um die Neugestaltung des Eigenmarkensortiments von Migrolino durchsetzen können, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die Ready-to-Eat-Produkte der Migros-Tochter hat die Kreativagentur eine eigenständige Sortimentsmarke, unter dem Namen «Migrolino Truly Good», entwickelt. Zudem hat Rosarot das Verpackungs-Design realisiert.



Der Look sollte gemäss Mitteilung die Marke Migrolino widerspiegeln, den Kundinnen und Kunden Orientierung bieten, und das Versprechen «frisch, gesund, fein, nachhaltig und preiswert» beinhalten.

Das neue Design soll auf schnelle Art und Weise vermitteln, dass die Ready-to-Eat-Produkte von Migrolino «wahrlich gut» sind, wie es weiter heisst. Eine bolde Typografie trifft hier auf einen handschriftlichen Font. Dieser vermittle in Kombination mit der natürlichen Textur des Papiers das Gefühl von Nachhaltigkeit. Damit Kundinnen und Kunden sich so einfach wie möglich orientieren können, schaffen Farbcodierung und Icons einen schnellen Überblick.

Für rund 150 Produkte aus dem Ready-to-Eat-Sortiment wurde das neue Packaging laut Mitteilung bereits umgesetzt. Sandwiches, Poké Bowls, Säfte und weitere Artikel sind seit letztem Mittwoch in 315 Migrolino- und 50 Mio-Shops in der ganzen Schweiz im neuen Design erhältlich. Der Launch wird am POS durch gezielte Einführungsmassnahmen unterstützt. (pd/yk)