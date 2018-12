Geyst: Ein Adventskalender mit präventivem Charakter

Vier Advente, vier Türchen und viele Preise. Die Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) setzt mit ihrem digitalen Adventskalender ein besonderes präventives Zeichen. Jedes der vier Adventstürchen ist mit einer «traditionellen 2D-Animation in modernem Gewand» ausgeschmückt.

Die zum Adventskalender zugehörige Landingpage kommt in einem schlichten übersichtlichen Kleid daher und bringt Weihnachtsgefühle spielerisch auf jede Art von Endgeräten. Türchen um Türchen weist auf typische Brandgefahren hin, nicht nur rund um die Weihnachtszeit. Und so unterschiedlich die Brandherde sind, im Zentrum steht jeweils ein Einfamilienhaus – symbolisch. «Rund 60 Prozent aller Brände im Kanton Zürich ereignen sich in Privathaushalten. Das Einfamilienhaus steht also stellvertretend für den Privathaushalt», wird Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche bei der GVZ, in einer Mitteilung zitiert.

Die Video-Episoden sind kurzweilig und unterhaltsam, einfach verständlich sowie das Gegenteil von einem mahnenden Zeigefinger. Viel mehr regen die Geyst-Eigenproduktionen zum Schmunzeln an. Und zum Spielen, denn damit verbunden ist gleich noch ein Wettbewerb mit vielen Preisen, wertvollen Sicherheitstipps sowie Empfehlungen.

Verantwortlich bei der GVZ: Barbara Greuter, Corina Schönenberger, Doris Elsässer, Helen Zweifel, Claudia Mäder; verantwortlich bei Geyst: Stephan Huber, Manuela Albrecht (Beratung) Laura Bayona, Marcel Capeder und Cyril Schicker (Kreation) Robert Lisac, Nicole Leiser, Mike Kaufmann (Digital Solution). (pd/cbe)