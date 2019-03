Admeira hat sich nach einem mehrstufigen Pitch für die führende SaaS-Anwendung für Digitalvermarktung von GoTom entschieden. Im Frühsommer dieses Jahres startet das Vermarktungsunternehmen mit der Cloud-Lösung, schreibt GoTom in einer Mitteilung. Das Schweizer Unternehmen biete eine auf den gesamten digitalen Vermarktungsprozess zugeschnittene und spezialisierte Software-Lösung. Admeira setze dafür auf das komplette Produkt-Portfolio. Dazu gehörten ausgewählte Funktionalitäten wie Angebotserstellung, Auftragsabwicklung, Disposition, Fakturierung und Reporting.

GoTom lasse sich einfach in bestehende technische Infrastrukturen integrieren und biete unter anderem auch standardisierte Schnittstellen zum Adserver AppNexus und zur CRM- Software Salesforce. Admeira profitiert so von einem schnellen Roll Out der Software.

Zum Portfolio gehören auch externe Plattformen, die Admeira vermarktet. Hierfür hat goTom ein Mandantenmodul entwickelt. Damit können künftig alle relevanten Abrechnungen und Erlösübergaben für externe Publisher automatisiert erstellt werden. (pd/wid)