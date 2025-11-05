Listen Up: Ein Event über die Vorteile der Radiowerbung

Publiziert am 05.11.2025

Die Veranstaltung «Listen Up! Die Power von Radio & Digital Audio» zeigte, wie stark sich die Welt des Audios wandelt und wie Marken dieses Potenzial gezielt für ihren Erfolg nutzen können. Der Vormittag bot praxisnahe Beispiele aus Forschung, Technologie und innovativer Audiowerbung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Peter Scheurer (VSP) führte durch den Anlass, der von Swiss Radioworld, Interessengemeinschaft elektronische Medien (IGEM) und dem Verband Schweizer Privatradios (VSP) gemeinsam organisiert wurde. Siri Fischer (IGEM) leitete mit einem Blick auf die neuesten Ergebnisse der Studie IGEM-Digimonitor ein. Sie zeigte, dass Audio – als Kombination von Radio mit Musikstreaming und Podcasts – fest im Alltag verankert ist und nahezu die gesamte Bevölkerung regelmässig erreicht.

Programmatisch auch im Radio

Ralf Brachat (Swiss Radioworld), Daniel Tschudi (Goldbach Group) und Jericho Lämmler (CH Media) erklärten, wie Programmatic Advertising auch im Radio eingeführt wird. Lineares Radio programmatisch buchbar zu machen, ist als one-to-many-Medium eine besondere Herausforderung. Die Umsetzung steht kurz bevor: Automatisierte Buchungsprozesse bringen neue Flexibilität und ermöglichen eine präzisere Zielgruppenansprache.

Nicola Bomio (VSP/CH Media) zeigte in seinem Referat «Radio 2028: UKW, neue Forschung, Streaming – warum unser Medium nicht stehen bleibt», dass Radio lebendiger ist denn je – weil es sich konsequent digital neu erfindet. Ab 2028 verschmilzt die Radioreichweite mit Streaming-Daten und eröffnet so ein präziseres, plattformübergreifendes Bild des gesamten Audio-Konsums. Seine Botschaft: Radio berührt, verbindet und bleibt das Medium mit der grössten Nähe – gestärkt durch Daten, Technologie und neue Hörgewohnheiten.

Direkten Werbeerfolg messen

Kevin Gander (Energy Schweiz) stellte ein innovatives Werbeprodukt vor, das klassische Radiokampagnen messbar macht und damit Transparenz, Performance und datenbasierte Steuerung in die Audiowerbung integriert. Kern des Produkts ist ein intelligenter Website-Tag, der in Echtzeit misst, wie viele Website-Besuche unmittelbar nach einem Radiospot erfolgen – und damit den direkten Werbeerfolg erstmals sichtbar macht. Tests zeigten Resultate mit bis zu 23% Traffic-Steigerung, was die Relevanz und Wirksamkeit von Radio als Performance-Kanal klar bestätigt.

Michael Selz (Omnicom Media Group) und David Foser (TX Group) zeigten anhand von Meta-Analysen von 51 Kampagnen, wann Audio besonders wirksam ist. Audio aktiviert im Mediamix stark, besonders ab einem Bruttobudget über CHF 300'000 und mindestens sechs Kontakten. Jüngere Zielgruppen reagieren schneller, ältere benötigen mehr Audio-Kontakte. Branchen wie Telco, Fahrzeuge und Handel profitieren von bis zu 42 Prozen höheren Aktivierungswerten, und die Kombination aus Radio und Digital Audio steigert Reichweite und Wirkung deutlich.

Nicolas Peggs und Steve Krebser (Swiss Radioworld) präsentierten zum Abschluss unter dem Titel «Sound Storys», wie Brands mit einer ganzheitlichen und kreativen Audioplanung die Hörerschaft in unterschiedlichen Lebenssituationen erreichen. Am Beispiel von Honda zeigten sie, wie der Markenclaim «The Power of Dreams» mit «The Power of Audio» zum Leben erweckt wird. (pd/spo)