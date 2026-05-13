IAB Switzerland: Ein Frühstück zum Thema KI

Publiziert am 13.05.2026

Die IAB Switzerland organisiert neu Frühstückevents zum Thema KI. Rund 70 Fachpersonen nahmen an der Premiere im Zürcher Razzia teil, teilt der Verband der digitalen Marketing- und Werbebranche am Mittwoch mit.

Das Programm umfasste mehrere Fachbeiträge. Jochen Witte vom Unternehmen Fumu präsentierte eine Analyse zu KI-Trends für 2026. Henning Gronki und Moritz Schneider von Mediaschneider stellten Umfrageergebnisse zur KI-Nutzung in der Schweiz vor und zeigten eine Übersicht zum hiesigen Anbietermarkt. Lukas Görög von der AI Academy beleuchtete die Lage traditioneller Medien im Umgang mit KI und Fragen der Content-Monetarisierung. Michelle Scholz von Jung von Matt Tech referierte über den Wandel der Marketingfunktion durch automatisierte Technologien.

Organisiert wurde der Anlass von der verbandseigenen Arbeitsgruppe AI. Die IAB Switzerland plant, die AIX-Reihe noch im laufenden Jahr mit weiteren Veranstaltungen im selben Format fortzuführen. (pd/spo)