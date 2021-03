Maocial: Ein Gastro-Erlebnis auf 2000 Quadratmetern

Am 8. April 2021 wird an der Europaalleein Zürich das neue Konzept der Migros namens Bridge eröffnet. Es soll gemäss Mitteilung mit einer Kombination aus Frischemarkt, kreativer Gastronomie, Events, wechselnden Motto-Themen und einem Pop-Up-Store Food-Begeisterte anlocken. Auf 2’000 Quadratmetern entsteht ein urbaner Treffpunkt, bei dem Einkaufen, Entdecken und Verpflegen zum Erlebnis unter einem Dach kombiniert wird.

Ab sofort tritt die Influencer Marketing Agentur Maocial als Partner von Bridge im Bereich Influencer Marketing auf. Maocial verfügt über ein grosses Knowhow in Bezug auf Influencer Marketing Kampagnen sowie Events und wird Bridge künftig in diesem Gebiet unterstützen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.





Bereits bei der Eröffnungskampagne werden in Zusammenarbeit mit Maocial digitale Botschafterinnen Botschafter eingebunden. Ebenso werden Kampagnen unter anderem zur Vorstellung der verschiedenen Angebote oder Ladenbereiche konzipiert. (pd/lom)