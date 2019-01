FCB Zürich: Ein Hauch von Paris mitten in Zürich

Viele Pendler staunten nicht schlecht, als am Donnerstag in Zürich drei Tänzerinnen eine Tanzeinlage wie aus dem Pariser Varieté Moulin Rouge vorführten. Und zwar mitten im Tram, das seit einiger Zeit von TGV Lyria gebrandet ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der Guerilla-Aktion will TGV Lyria darauf hinweisen, dass Paris näher ist, als man denkt. Denn in nur vier Stunden gelangt man von Zürich mitten ins Herz der Stadt der Liebe, schreibt dazu die Agentur FCB Zürich.

Auch TeleZüri berichtete über die Guerilla-Aktion.

