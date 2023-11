Markenfels: Ein ikonisches T für die Titlis Bergbahnen

Die Titlis Bergbahnen setzen ab sofort auf einen neuen Markenauftritt. Dieser soll die strategische Neuausrichtung des Engelberger Bergbahnunternehmens repräsentieren. Dazu gehört vor allem auch der geplante Umbau auf dem Berg durch die Basler Stararchitekten Herzog & de Meuron bis 2029.



Ein «zunehmend internationales und digitalaffines Publikum» soll damit angesprochen werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Beauftragt wurde dafür die Zürcher Marketing-Agentur Markenfels. In den vergangenen zwei Monaten haben die Verantwortlichen die Marke überarbeitet und neu definiert. Auch die Marke sollte einen Schritt in die Zukunft machen, ist der Mitteilung zu entnehmen. Schliesslich soll sie den strategischen Transformationsprozess abbilden und der künftigen Ausrichtung entsprechen.

Die Marke Titlis soll für einen ikonischen Berg im Herzen der Schweiz stehen. Für einen Berg, der pionierhafte Erlebnisse ermögliche, an die man sich ein Leben lang erinnere. Der Titlis stehe für kraftvolle Natur, für erstklassigen Genuss und einzigartige Architektur. Kurz: «Den Titlis muss man erlebt haben. Er ist #ThePeakToBe», so die Botschaft.

Neben diesen und weiteren Hauptbotschaften, die in die Form von Social-Media-tauglichen Hashtags gegossen wurden, fällt vor allem das ikonische T als Design-Element auf. Es besteht aus dynamischen Linien und erinnert an die Stahlstruktur des neuen Richtstrahlturms. Farblich erstrahle die Marke neu in kraftvollem Blau mit roten Highlights, heisst es weiter.



Das neue Markenbild, welches mit Beginn der Wintersaison 2023/2024 sichtbar wird, soll der Mitteilung zufolge mit der geplanten architektonischen Aufwertung des Titlis-Gipfels einhergehen. Unter dem Namen «Projekt Titlis» haben Herzog & de Meuron dort den Ausbau des Richtstrahlturms, eine neue Bergstation und eine zusätzliche Bahnlinie auf den Gipfel konzipiert. Das Projekt soll bis 2029 fertiggestellt werden. (sda/awp/wid)