Agentur am Flughafen: Ein kompostierbares Spendenmailing

Rücksichtslose «Abfallentsorgung» trägt in Myanmar/Burma massgeblich zur fortschreitenden Umweltzerstörung bei. Besonders Kinder trinken oft Wasser aus verschmutzten Flüssen oder atmen giftige Dämpfe von verbranntem Plastik ein. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi das Projekt «Grüne und saubere Schulen» ins Leben gerufen. Schülerinnen und Schüler pflanzen Bäume und werden darin unterrichtet, wie und weshalb man Abfall recycelt.

Um Unterstützerinnen und Unterstützer für das Projekt zu gewinnen, hat die Agentur am Flughafen aus Altenrhein ein Spendenmailing entwickelt, das sich vollständig kompostieren lässt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die persönliche Bitte, das Projekt mit einer Spende zu unterstützen sowie die Aufforderung, das Mailing danach gleich zu kompostieren, wurde nicht etwa auf ein separates Begleitschreiben, sondern direkt auf das vorperforierte und somit einfach zu zerstückelnde Couvert aus Naturpapier gedruckt. Dieses enthielt ausschliesslich einen Einzahlungsschein zur Überweisung der Spende, um so wenig Abfall wie nötig zu verursachen.

Verantwortlich bei Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen: Christin Eugster (Leiterin Direktmarketing); verantwortlich bei Agentur am Flughafen, Altenrhein: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative- und Art Direction), Tilman Mäder (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/cbe)