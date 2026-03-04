20 Minuten: Ein Krimi zu Marketingzwecken

Publiziert am 04.03.2026

Das Gamification-Format mit dem Titel «Der Hack des Jahrhunderts» läuft seit dem 2. März auf den digitalen Kanälen beider Marken und endet am 28. März mit einem Abschlussevent, teilt 20 Minuten mit. Die fiktive Geschichte dreht sich um das Verschwinden der Thomy -Rezeptur während einer Jubiläumsführung in der Basler Fabrik.

Die Nutzerinnen und Nutzer werden dabei aktiv in die Ermittlungen eingebunden: Sie analysieren Hinweise, verfolgen Verdächtige und können eigene Alibis einreichen. Für zielführende Hinweise werden Preisgelder von bis zu 10'000 Franken ausgelobt. Durch die einzelnen Kapitel führen die 20-Minuten-Creators Jan Löning für die Deutschschweiz und Mélanie Roulin für die Romandie.

Das Format bietet auch einen Übergang vom Digitalen ins Reale: Das Finale soll die Geschichte aus dem Online-Raum in ein Live-Event überführen. Konzipiert und produziert wurde das gesamte Projekt inhouse von Commercial Publishing, der Content-Unit von 20 Minuten – inklusive Text, Foto, Video, Design und Social-Formate. Ergänzend zum redaktionellen Storytelling flankieren digitale Werbemittel die Kampagne. (pd/spo)