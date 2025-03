Migros: Ein «Merci Bus» auf Schweizer Tour

Publiziert am 05.03.2025

Im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums lässt Migros ein Stück Geschichte wiederauferstehen. Ein Migros-Verkaufswagen von 1986 wird durch die Schweiz fahren.

Mit 100 Migros-Eigenmarken an Bord bringt er Produkte und Geschichten in die Gemeinden, wie Migros am Mittwoch mitteilt. Jeder Halt werde zu einem Dorfplatz-Fest mit Kaffee und Kuchen sowie Sirup und Äpfeln. Eines der beliebtesten Produkte in der jeweiligen Gemeinde werde zudem verschenkt – ob Cervelat oder Schokolade.

1925 wurden in Zürich mit fünf Verkaufswagen während jeweils zehn Minuten 178 Haltestellen angefahren. Bereits in den 1940er-Jahren waren es allein in der Region Zürich 56 Verkaufswagen.

Seit 1948 kam das Prinzip der Selbstbedienung auf und damit wurden auch jeweils immer mehr Produkte verkauft. 1965 waren es 44 Selbstbedienungswagen, die von den Verkaufswagen mit Bedienung bis 1976 schrittweise ersetzt wurden. Ab 1980 wurden die Verkaufswagen durch das wachsende Filialnetz abgelöst. Ende 2007 fuhren die letzten beiden Verkaufsbusse in Walliser und Tessiner Täler. (pd/spo)