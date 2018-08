Volvo: Ein Roboter wird zum Interview gebeten

Am 6. und 7. September verwandelt Volvo Schweiz den Zürcher Schiffbau erneut in eine «Plattform für Innovation, Kunst und Design», wie es in einer Mitteilung heisst. Unter dem diesjährigen Motto «Human meets Digital – Shaping New Realities» setzt sich die Volvo Art Session mit der Beziehung zwischen Mensch und Technologie auseinander.

Dem Publikum zugänglich gemacht wird die Thematik durch eine interaktive Ausstellung, die emotionale Momente schaffe, Blicke in die Zukunft werfe und oftmals die Grenzen menschlicher Wahrnehmung überschreite. Der Kunstschaffende Andreas Wannerstedt zeigt mit «Oddly Satisfying» eine Serie aus acht einzigartigen 3D-Skulpturen als faszinierende Looping-Animationen, das Kollektiv Kuflex mit den beiden Installationen «Quantum Space» und «Symbiosis» immersive begehbare Installationen. Der Künstler Christopher Bauder und der Komponist Robert Henke aus Deutschland lassen in der audiovisuellen Lichtinstallation «Grid» kinetische Lichtobjekte und elektronische Musik verschmelzen.

Am 6. September, dem Eröffnungsabend der Volvo Art Session für geladene Gäste, nimmt Sophia zusammen mit Stephan Sigrist, Gründer des Schweizer Think Tanks W.I.R.E, und Eric Krapf, CEO von Atos Schweiz, an einer Podiumsdiskussion zu Künstlicher Intelligenz teil. Das GEspräch kann via Facebook-Livestream mitverfolgt werden.

Durch Auftritte wie jener vor den Vereinten Nationen und an namhaften, internationalen Kongressen sorgt die Roboter-Frau derzeit für Aufsehen. Mit der Fähigkeit auf ihr Gegenüber einzugehen, Dialoge zu führen und über Gesichtsausdrücke Emotionen zu zeigen, verkörpere Sophia das Leitmotiv der diesjährigen Volvo Art Session in Perfektion, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/maw)