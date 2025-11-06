Publiziert am 06.11.2025

Die Kernkomponenten des neuen Angebots umfassen die automatische Erkennung von Fake Accounts und Bots, die Analyse von Stimmungstreibern in sozialen Netzwerken sowie ein Medienmonitoring über Schweizer Online-, Print- und Rundfunkmedien. Zusätzlich können gefälschte Bilder und Videos identifiziert werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Angebot unterscheidet sich laut eigenen Angaben von klassischen Monitoring-Tools durch tiefergehende Insights und Argumentanalysen statt reiner Reichweitenmessung. Das Analyseangebot richtet sich an Kommunikations- und Marketingverantwortliche aus Politik und Wirtschaft.

CRK, evAI und Cyabra positionieren sich gemeinsam als erster Anbieter in der Schweiz, die Authentizitäts- und Narrativanalysen in dieser Tiefe ermöglichen. (pd/cbe)