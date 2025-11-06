06.11.2025

CRK

Ein Spürhund gegen Desinformation

Die Basler Agentur kooperiert mit evAI und dem international tätigen Analysespezialisten Cyabra, um Kommunikationsverantwortlichen bei der Identifikation von Fake Accounts, manipulierten Narrativen und gefälschten Bildern zu helfen.
Publiziert am 06.11.2025

Die Kernkomponenten des neuen Angebots umfassen die automatische Erkennung von Fake Accounts und Bots, die Analyse von Stimmungstreibern in sozialen Netzwerken sowie ein Medienmonitoring über Schweizer Online-, Print- und Rundfunkmedien. Zusätzlich können gefälschte Bilder und Videos identifiziert werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Angebot unterscheidet sich laut eigenen Angaben von klassischen Monitoring-Tools durch tiefergehende Insights und Argumentanalysen statt reiner Reichweitenmessung. Das Analyseangebot richtet sich an Kommunikations- und Marketingverantwortliche aus Politik und Wirtschaft.

CRK, evAI und Cyabra positionieren sich gemeinsam als erster Anbieter in der Schweiz, die Authentizitäts- und Narrativanalysen in dieser Tiefe ermöglichen. (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE