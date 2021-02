ADannoncen: Ein Unternehmen für zwei Werbewelten

Das Gründertrio von ADannoncen ergänze sich ideal: Erwin Gross hat als Inhaber und Verwaltungsratspräsident der IMS Sport AG grosse Erfahrung in der Vermarktung und im Verlagswesen; Felix Heidelberger kennt sich mit seiner Tolega GmbH im digitalen Marketing bestens aus und Barbara Schmideder – sie führt die ADannoncen AG als Geschäftsführerin – war viele Jahre in leitenden Stellungen bei führenden Firmen der Werbewirtschaft tätig und kennt die Bedürfnisse der Kundschaft entsprechend gut. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Zwei Welten, die sich ergänzen

Der Name ADannoncen AG lehne sich zum einen an die grossen Zeiten der Printvermittlung in der Schweiz an, das Annoncengeschäft. Und er stelle zum anderen das englische «AD» voran. «AD» symbolisiere die digitale Komponente im Mediamix. «Wir wollen unseren Kunden bezüglich den klassischen und den digitalen Medien eine fachlich einwandfreie Beratung und Betreuung bieten. Wir vereinen mit ADannoncen also zwei Welten, die sich ergänzen. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden werbemässig hybrid unterwegs sind und dabei mit gutem Gefühl Vollgas geben können», lässt sich Barbara Schmideder zitieren.

Dabei spielt gemäss der ausgewiesenen Werbespezialistin eine entscheidende Rolle, dass die Kunden dank ADannoncen ihr Marketing sehr effizient gestalten können. «Weil wir wie erwähnt sämtliche Kanäle bespielen und so unsere Kunden umfassend betreuen können. Und weil wir in der Beratung, in der Umsetzung und im Controlling sämtliche für eine gelungene Werbeschaltung notwendigen Dienstleistungen und Produkte bieten.»

Unterstützung und Transparenz

«Die Erschliessung der digitalen Welt gehört zu unserem Kernangebot. Hier sind insbesondere viele KMU unsicher, weil ihnen das entsprechende Know-how fehlt. Ihnen wollen wir mit unserer Werbeberatung helfen, einen optimalen Medienmix zu finden. Wir kümmern uns dabei um die Planung, die Abwicklung und die Betreuung der Massnahmen. Und zwar so, dass unsere Kunden eben auch online auftrumpfen und ihre Werbeziele erreichen», sagt Felix Heidelberger. Die Transparenz für die Kunden sei ihm ein besonderes Anliegen: «Wir erstellen für jedes Unternehmen ein Dashboard. In dieses fliessen Daten aus verschiedenen Quellen wie Google, Facebook, LinkedIn oder Printplänen ein. Die Kunden können das Dashboard in Echtzeit einsehen – und so die Resultate ihrer kommerziellen Kommunikation mitverfolgen.»

Zudem hebt Heidelberger die Flexibilität der digitalen Kanäle hervor: «In Zeiten, in denen sich unsere Bewegungsfreiheit, Arbeitssituation sowie Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten jederzeit ändern können, muss sich auch die Werbung dem veränderten Informations- und Bewegungsmuster anpassen. Die Budgets können innerhalb der einzelnen Kampagne von einem Kanal zum nächsten geschoben oder die Kampagne unterbrochen werden. Diese Sicherheit bieten wir ihnen gerne.»

Für alle Werbeauftraggeber

Wer ist neben den erwähnten KMU bei ADannoncen als Kundin oder Kunde gut aufgehoben? «Diese Frage lässt sich klar beantworten: Grundsätzlich zielen wir auf alle Firmen in der Schweiz, die auf irgendeine Art – also beispielsweise auch als Agenturen oder Verlage – Werbeauftraggeber sind. Spezialisiert sind wir insbesondere auch für komplexe Printplanungen und nationale sowie regionale politische Kampagnen», so Erwin Gross. Mit dem Hauptsitz in Köniz bei Bern und der Niederlassung in Affoltern am Albis liegt ein Fokus auch in der Bearbeitung der Grossregionen Bern, Zug und Zürich», ergänzt der Verlags- und Vermarktungs-Experte. (pd/lol)