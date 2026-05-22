Bühler & Bühler: Eine Banane als roter Faden

Publiziert am 22.05.2026

Den Auftakt macht eine Kampagne zum 15-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Lidl Schweiz und Fairtrade Max Havelaar, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum steht der Content-Hub gesagt-getan.ch, bespielt über ein 360-Grad-Kommunikationskonzept mit analogen und digitalen sowie statischen und bewegten Massnahmen.

Die Kommunikation richtet sich dabei nicht nur nach aussen: Lidl Schweiz sensibilisiert auch die eigenen Mitarbeitenden in Stores und Hauptsitz mit interaktiven Kurzvideos zu Energiesparmassnahmen. Die Clips sollen Grundwissen vermitteln und einen faktenbasierten Austausch – auch zwischen Mitarbeitenden und Kundschaft – fördern.

Bühler & Bühler gewann zudem den Pitch zur Umsetzung des Magazins «Gesagt, getan.» sowie weitere Kreativkampagnen zu CSR-Fokusthemen. Damit weitet sich die Zusammenarbeit über die Jubiläumskampagne hinaus aus. (pd/spo)