22.05.2026

Bühler & Bühler

Eine Banane als roter Faden

Die Zürcher Agentur gestaltet seit Ende 2025 die Corporate-Social-Responsability-Kommunikation von Lidl Schweiz – und begleitet den Detailhändler durch ein Jubiläumsjahr.
Bühler & Bühler: Eine Banane als roter Faden
Publiziert am 22.05.2026

Den Auftakt macht eine Kampagne zum 15-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Lidl Schweiz und Fairtrade Max Havelaar, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum steht der Content-Hub gesagt-getan.ch, bespielt über ein 360-Grad-Kommunikationskonzept mit analogen und digitalen sowie statischen und bewegten Massnahmen.

Die Kommunikation richtet sich dabei nicht nur nach aussen: Lidl Schweiz sensibilisiert auch die eigenen Mitarbeitenden in Stores und Hauptsitz mit interaktiven Kurzvideos zu Energiesparmassnahmen. Die Clips sollen Grundwissen vermitteln und einen faktenbasierten Austausch – auch zwischen Mitarbeitenden und Kundschaft – fördern.



Bühler & Bühler gewann zudem den Pitch zur Umsetzung des Magazins «Gesagt, getan.» sowie weitere Kreativkampagnen zu CSR-Fokusthemen. Damit weitet sich die Zusammenarbeit über die Jubiläumskampagne hinaus aus. (pd/spo)

Credits

Verantwortlich bei Lidl Schweiz: Grazia Grassi (Head of Corporate Affairs), Nadja Hauser (Department Manager CSR), Monja Berchtold (Junior Manager CSR & Sustainability); verantwortlich bei Bühler & Bühler: Raphael Bühler (Key Account / Beratung), Vasco Bickel (Creative Direction Art), Stephanie Geiger (Executive Creative Director), Ronda Miller (Beratung), Joséphine Rohrer (Text & Konzept), Mario Strbac (Design & Video), Noah Gora (Design & Video), Sarina Sutter (Social Media).


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