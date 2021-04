Dreifive: Eine digitale Kampagne für Pax

Mit einem ganzheitlichen, datenbasierten Konzept habe dreifive Pax im Pitch überzeugen können und sei zur digitalen Vermarktung mit an Boot geholt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. «Bei einer so eng gefassten Zielgruppe, wie dies bei Pax DuoStar der Fall ist, ist die Entwicklung einer fundierten Datenstrategie unausweichlich», lässt sich Jolanda Kessler, Head of Digital Marketing Consulting zitieren. «Wir nutzen On- und Offsite Daten, um möglichst wenig Streuverluste in Kauf nehmen zu müssen.» Die Kampagne wird über einen Mediamix aus Programmatic Advertising, Social Media und SEA ausgespielt

Nicht nur die enge Zielgruppe, sondern auch die langen Entscheidungswege in der beruflichen Vorsorge bringen einige Herausforderungen mit sich. Die Thematik ist komplex und so zählen Entscheidungsträger auch auf die Meinung ihrer Broker und Treuhänder. Die digitale Customer Journey endet bei Pax beim Lead auf der neu gelaunchten Landingpage pax.ch/duostar. «Damit wir die Resonanz der Kampagne dennoch gänzlich erfassen können, ist ein enger Austausch mit dem Kunden essenziell», so Kessler weiter.

Susanne Breuer, Produkt Marketing bei Pax: «Die Zusammenarbeit ist effizient und unkompliziert. Flexibel und immer freundlich gehen sie auf unsere Wünsche ein und stehen uns beratend zur Seite».





Verantwortliche bei dreifive: Jolanda Kessler (Head of Digital Marketing Consulting), Sandra Lanfranchi (Junior Digital Marketing Consultant), Simon Böhm (Digital Designer), Katja Wengert (Digital Advertising Consultant), Anna Hofmann (Trainee Digital Advertising); verantwortlich bei Pax: Nicolas Bopp (Leiter Marketing), Susanne Breuer (Produkt Marketing). (pd/eh)