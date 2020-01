Was macht die Ferienregion Lenzerheide aus, welche neuen Angebote gibt es, welche Veranstaltungen stehen auf dem Programm? Diese und weitere Fragen werden ab sofort auf Radio Lenzerheide thematisiert und beantwortet. Radio Lenzerheide ist ein Webradio, das auf die Bedürfnisse seiner Hörerinnen und Hörer abgestimmt ist – im Fall der Ferienregion Lenzerheide also auf die Ein- und Zweitheimischen sowie Gäste, heisst es in einer Mitteilung.

Bei Radio Lenzerheide handle es sich nicht um ein klassisches Live-Radio mit beispielsweise stündlichen Nachrichten oder regionalen News-Beiträgen. Die Inhalte würden alle vorproduziert und gezielt zu bestimmten Zeitpunkten gesendet, je nach Aktualität auch über eine längere Zeitdauer. Werbespots im klassischen Sinn sind keine zu hören, schreibt die Ferienregion Lenzerheide dazu.

Bekannte Stimmen führen durch das Programm

Die Stimmen hinter Radio Lenzerheide sind keineswegs unbekannt: Es sind dies Andrea Quandt (SRF 3, Radio Top) und Peter Walt (SRF 3, Radio 24). Die ehemaligen Radiomoderatoren spezialisieren sich mit ihrer Firma Radionauten auf zielgruppendefinierte Radioprogramme und Audio-on-Demand-Angebote. «Wir ziehen dem altbewährten Radio die schweren Wanderschuhe aus und stecken es in trendig leichte Sneaker», wird Geschäftsführerin Andrea Quandt in der Mitteilung zitiert.

Die Ferienregion Lenzerheide beschreite mit der aktiven Unterstützung von Radio Lenzerheide neue Wege und setze auf einen attraktiven Informationskanal, der indiviuell auf die Bedürfnisse der Destination abgestimmt werden könne. «Ich freue mich, dass die Ferienregion Lenzerheide die Radionauten GmbH bei ihrer Idee unterstützen kann. Ich bin überzeugt, dass dieser neue Kanal, der weltweit gehört werden kann, für unsere Fangemeinde neue Inputs liefern kann und die Verbindung zur Ferienregion stärkt», so Bruno Fläcklin, Tourismusdirektor der Ferienregion Lenzerheide.

Audio-Content spiele im Marketing eine immer grössere Rolle. Die Gründer von Radionauten sind davon überzeugt, dass sich auch das Medium Radio besonders gut als Audio-Marketing-Kanal eignet, wie es in einer eigenen Mitteilung heisst. Es sei überall und jederzeit hörbar, könne mit packenden Geschichten überraschen und die Hörerinnen und Hörer aktiv ins Programm einbinden. Marketingverantwortlichen von Unternehmen oder eben auch Ferienregionen werde damit ein neues, modernes Instrument geboten, die Zielgruppen dynamisch und direkter zu erreichen.

Radio Lenzerheide ist über den Webstream sowie über die Radio-Lenzerheide-Mobile-Apps für Android und iOS hörbar. (pd/cbe)