Die Kampagne umfasst TV, Kino, Print als auch Online-Medien. In der Schweiz liegt der Fokus hauptsächlich auf Print-, Digital- und Out of Home-Medien. Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur 72andSunny aus Amsterdam.

Uber hatte bereits im Sommer 2018 Werbung gemacht in der Schweiz, mit einer Kampagne zum 5-Jahres-Jubliäum, bei der die Fahrer in den Mittelpunkt gerückt wurden (persoenlich.com berichtete). Damals kamen nur Online-Werbemittel zum Einsatz, wie Martin Reichlin von der zuständigen PR-Agentur Contcept auf Anfrage von persoenlich.com sagt. Mit der aktuellen Kampagne habe Uber auch eine Offline-Präsenz, mit OOH (Out Of Home) und DOOH (Digital Out Of Home), also Billboards. In diesem Sinne spreche Uber bei der aktuellen Markenkampagne (siehe Sujets oben) von der ersten fully integrated Kampagne in der Schweiz. (pd/eh)