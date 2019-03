Ob Glitzer- oder Hipster-Häsli, Influencer-Ente oder das Dating-Bunny – das Ostersortiment der Confiserie Bachmann ist erweitert worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Das ganze Jahr hindurch würden verschiedene Ideen gesammelt und geprüft, ob diese handwerklich umgesetzt werden könnten. Da alle Osterhasen in Handarbeit hergestellt würden, könne die Confiserie Bachmann schnell und dynamisch auf Trends und Kundenwünsche reagieren, heisst es weiter.

«Unsere erste Priorität ist es, dass der Osterhase-Freude und ein Schmunzeln bei unseren Kundinnen und Kunden auslöst. Seine Botschaft muss positiv sein», sagt Juliane Bachmann, Geschäftsleitung und Hauptverantwortliche für das Osterhasensortiment dazu. Bei der Ideensuche werden die Mitarbeitenden sowie die gesamte Social Media Community miteinbezogen. Über 600 Ideen wurden durch die Community eingereicht. Der Vorschlag «Influencer» hat es auf den ersten Platz geschafft und wird bereits fleissig in der Backstube der Confiserie Bachmann hergestellt.

Auch im Bereich der Vermarktung setzt die Confiserie Bachmann stark auf Social Media, wie es weiter heisst. So läuft während der Osterzeit ein grosser Influencer-Wettbewerb, bei welchem alle teilnehmen können, die ein öffentliches Instagramprofil haben. Zudem werden in den Social Media Posts diverse Wettbewerbe integriert und der Community exklusive Einblicke in die Osterbackstube gewährt. (pd/wid)