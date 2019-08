SBB

Eine Plattform so populär wie Amazon

Die SBB und Axon Vibe arbeiten an einer neuen Mobilitätsplattform und starten damit einen «Frontalangriff auf das Silicon Valley». Im Dezember wird ein Versuch mit 5000 Personen lanciert.

Die Verantwortlichen von SBB und Axon Vibe an der Pressekonferenz am Dienstag in Bern. (Bild: zVg.)