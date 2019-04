Cary Steinmann: Eine verbesserte Formel fürs Marketing

Ein Buch wie ein Blog. Der Strategievordenker und Marketingexperte Cary Steinmann beschreibt in seinem neuesten Lesebuch «Jetzt neu!» Wege und Irrwege der zeitgeistigen Markenführung, kritisiert den dogmatischen Allglauben an das Web und relativiert die Macht des Marketings angesichts der galoppierenden Irrelevanz seitens der Konsumenten. Steinmann diskutiert Lösungen, die seinem «-=+ Mantra» entsprechen, nach dem weniger mehr wäre. Autobiographische Erfahrungen und Cases bilden einen roten Faden durch die 140 Seiten, «gewohnt illustrativ und pointiert getextet», wie es in einer Mitteilung heisst. Das Buch ist im Verlag NZZ-Libro erschienen.

«Das neue Buch des umtriebigen Schweizer Marketing-Professors Cary Steinmann ist ein Sprengsatz unter dem Hintern mutloser Werbeauftraggeber. Ein kluges und unterhaltsames Buch», schreibt Werber Dominik Imseng in der «Weltwoche».

Steinmann, geboren 1957, studierte an der Uni Bern BWL, promovierte an der Uni Fribourg im Bereich Marketing und wurde erster strategischer Planer der Werbeagentur Lintas in Zürich. Danach war er als Stratege bei ASGS/BBDO tätig, anschliessend bei Scholz & Friends in Hamburg, ab 2000 bei Wirz und TBWA\Zürich. Ab 2006 unterrichtete er an der ZHAW in Winterthur und seit 2016 arbeitet Steinmann selbstständig. (pd/cbe)