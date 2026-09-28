Publiziert am 28.09.2026

Galaxus hat die Webserie «Galaxus Stories» veröffentlicht. Die Serie erzählt fiktive Geschichten von Kundenbegegnungen in einem erfundenen Galaxus-Store. Die ersten sechs Folgen der ersten Staffel sind auf TikTok, Youtube und Instagram abrufbar, teilt der Onlinehändler mit.

Die Folgen behandeln Situationen wie eine «Nerd-Romanze», eine unehrliche Oma oder ein missglücktes Jubiläum. Die Geschichten seien frei erfunden, heisst es weiter. Manche Szenen könnten bei Mitarbeitenden in den Galaxus-Shops dennoch Erinnerungen wecken.

«Kreativer Versuchsballon»

Das Kampagnenteam erklärt, Kundinnen und Kunden sowie die Mitarbeitenden hinter dem Onlineshop hätten ihre Eigenheiten. Dies habe man mit dem Format aufnehmen wollen.





Galaxus bezeichnet die Serie als «kreativen Versuchsballon» und grenzt sie von klassischer Werbung ab. Produziert wurde sie von einem Team aus internen und externen Film- und Schauspieltalenten.

Die Videos sind für Social Media konzipiert, dauern aber teils fast eine Minute. Damit verlange man von den Zuschauenden mehr Aufmerksamkeit als bei anderen Formaten, so das Kampagnenteam. Man sei überzeugt, dass sich dies lohne und dass sich nicht jedes digitale Format an einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne orientieren müsse. (pd/spo)