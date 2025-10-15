Publiziert am 15.10.2025

Kreisvier Communications hat mit Sofi eine neue Agency-Unit gegründet, die sich ausschliesslich auf Social-First-Strategien konzentriert, teilt die Basler Agentur mit. Sie besteht aus sechs Mitarbeitenden aus dem Kreisvier-Pool. Bei Bedarf können sie auf die Ressourcen der Mutteragentur zurückgreifen.

Der Name Sofi steht für «social first» und unterstreicht den Ansatz, Social Media als Ausgangspunkt statt als nachgelagerten Kanal in der Marketingkette zu behandeln, heisst es weiter. Das hybride Modell soll es ermöglichen, Social-Media-Strategien bei Bedarf crossmedial auszuweiten, ohne weitere Partner einbinden zu müssen. (pd/spo)