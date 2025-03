Publiziert am 18.03.2025

Der Schweizer Dialogmarketing Verband (SDV) hat die Einreichefrist für den SDV Award 2025 um eine Woche verlängert. Interessierte können ihre Arbeiten nun bis zum 31. März 2025 einreichen, wie der Verband heute mitteilte.

Der Wettbewerb umfasst 20 Kategorien, darunter klassische Formate im adressierten und teiladressierten Dialogmarketing, die Kategorie «Multichannel/Crossmedia» sowie verschiedene Branchenkategorien. Zugelassen sind Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Januar 2025 realisiert und veröffentlicht wurden.

Neben den etablierten Kategorien können Teilnehmende auch in Spezialkategorien wie «Creative Use of Data» einreichen, wo unter anderem der Einsatz von KI und Marketing Automation bewertet wird. Ressourcenschonende Lösungen werden in der Kategorie «Handwerk Produktion» berücksichtigt. (pd/cbe)