Brinkertlück: Eishockey-Trikots werden zu Kleidungsstücken

Publiziert am 16.09.2026

Brinkertlück hat gemeinsam mit der Modedesignerin Noa Holden eine Kollektion aus gebrauchten Trikots der HCD Ladies entwickelt, teilt die Kreativagentur mit Standorten in Zürich, Hamburg und Chur mit. Sie ist seit der vergangenen Saison Sponsorin des Davoser Frauenteams.

Verarbeitet wurden 21 Jerseys, aus denen Einzelstücke entstanden: Hoodies, Leder- und Jeansjacken, Blazer und Shirts, teils aus Elementen mehrerer Trikots kombiniert. Holden, Tochter von HCD-Trainer Josh Holden, arbeitet unter anderem für das Label Akris.

Hintergrund des Projekts ist der Schnitt von Eishockeytrikots, der sich – anders als bei Fussballtrikots – kaum für das Tragen im Alltag eignet. Fussballtrikots werden inzwischen teilweise gezielt als Alltagskleidung gestaltet.

Die Kollektion wurde am Kick-off-Tag der HCD Ladies präsentiert, einzelne Stücke wurden verlost. Das Projekt generierte Earned-Media-Beiträge im Blick und der Südostschweiz. Eine zweite Auflage ist laut der Agentur vorgesehen. (pd/spo)