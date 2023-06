Promarca: El Tony Mate ist Marke des Jahres

Zum neunten Mal verleiht Promarca den Award «Brand of the Year». Die Konsumentinnen und Konsumenten sind sich einig: El Tony Mate ist die dynamischste Marke unter den Mitgliedern.

Zur Ermittlung des Gewinners hat Havas Switzerland eine Erhebung zu den dynamischsten und vertrauenswürdigsten Marken der Schweiz gemacht. Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde in diesem Jahr bei 4539 Personen in der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt. Die Studie umfasste insgesamt 408 Marken, darunter auch Marken der Promarca-Mitglieder. Als Ergebnis der Umfrage wurde El Tony Mate von intelligentfood unter den Promarca-Mitgliedern zur dynamischsten Marke gewählt. «El Tony Mate ist purer, frisch aufgebrühter Cold Brew Mate Tee aus Südamerika. Er erfrischt nicht nur, sondern steigert auch Energie und Fokus. Ein El Tony Mate enthält so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee», heisst es dazu in einer Mitteilung.



Jonas Eliassen, CEO von Havas Switzerland, meint dazu: «El Tony Mate hat sich erfolgreich als junge und zeitgemässe Marke im hart umkämpften Getränkemarkt positioniert. Der dynamischste aller Promarca-Brands trifft den Nerv der Zeit, indem er Getränke mit wenigen, natürlichen Inhaltsstoffen produziert, dabei auf Umweltfreundlichkeit achtet und eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Energydrinks bietet. Damit bedient er viele Ansprüche und Bedürfnisse der heutigen Konsumentinnen und Konsumenten, was durch die Rangierung im Brand Predictor deutlich wird. Zusätzliche Präferenz schafft El Tony Mate durch seine Schweizer Herkunft, auch das zeigt uns der Brand Predictor. Das junge und frische Gefühl der Marke sowie ihre schweizerische Herkunft wird geschickt durch gezielte Marketingaktivitäten und die Förderung von aufstrebenden Akteuren im Sport- und Musikbereich unterstützt. All diese Faktoren leisten ihren Beitrag zu El Tony Mate’s Erfolgsgeschichte und verleihen der Marke die für ihr schnelles Wachstum nötige Dynamik.»

Im Rahmen vom Tag der Marke, der im Hotel Schweizerhof in Bern stattgefunden hat, übergab die Promarca-Geschäftsführerin Anastasia Li-Treyer den Award an Karl Schnyder, CEO von Intelligentfood Schweiz, der den Award mit Stolz entgegennahm. «Der Award ist ein riesiges Dankeschön für unser junges Team und für alle unsere Fans in der Schweiz. Diese Auszeichnung ehrt uns sehr und wir werden alles daransetzen, die Erwartungen zu erfüllen und unsere Community immer wieder aufs Neue zu überraschen. Wir glauben stark an die langfristige Beständigkeit nachhaltiger und echter Markenkonzepte.»

Die Innovationstätigkeit der Promarca-Mitglieder bleibt intensiv, heisst es in der Mitteilung. Als Treiber von Innovationen würden sie Massstäbe für wirtschaftliche und technische Fortschritte setzen. Im letzten Jahr hätten Promarca-Mitglieder 6474 neue Produkte auf dem Schweizer Markt lanciert. (pd/cbe)