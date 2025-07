House of Communication: Elektrobike wird zum Kunstwerk

Publiziert am 24.07.2025

Die Münchner Motorradmarke BMW und die Kommunikationsagentur Serviceplan Suisse suchten nach einem ungewöhnlichen Weg, um den «BMW CE 02» seiner urbanen Zielgruppe näherzubringen. Die Wahl fiel auf Graffiti Art und den in Zürich lebenden Künstler Cayo Kun, der ursprünglich aus Neapel stammt und in der internationalen Artszene aktiv ist.

Cayo Kun verwandelte das Elektrobike in seinem Monster Ink Studio in ein zweiseitiges Kunstwerk: Die linke Seite zeigt einen Monster-Embryo, der auf die Geburt einer neuen Mobilität wartet. Auf der rechten Seite präsentiert sich das Wesen mit spitzen Zähnen, bereit für die urbane Fortbewegung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das umgestaltete Fahrzeug feierte seine Premiere an der Red Bull BC One in Lausanne. Anschliessend geht das «Little Monster» auf eine Swiss Urban Tour durch verschiedene Schweizer Städte. (pd/cbe)