Mercedes: Elektrofahrzeug auf Radrennbahn vorgestellt

Publiziert am 27.10.2025

Der Autohersteller hatte vorab mit Ingenieuren aus Stuttgart geprüft, ob die Fahrt auf der normalerweise für Bahnradrennen genutzten Anlage überhaupt durchführbar ist. Die Tests verliefen erfolgreich, sodass der neue CLA während der Veranstaltung mehrere Runden auf der Steilkurve absolvierte, wie das Unternehmen mitteilt.

Im Zentrum der Veranstaltung am 22. Oktober stand das Kräftemessen zwischen Mensch und Maschine. Vier Schweizer Spitzensportler – der Zehnkämpfer Simon Ehammer, die Sprinterin Sarah Atcho, die Orientierungsläuferin Agnes Fischer und der Snowboarder Jannis Reichmuth – traten in verschiedenen Disziplinen gegen den CLA an.

Die Gäste verfolgten das Geschehen aus einem VIP-Bereich im Innern der Rennbahn. Neben Kunden waren Medienschaffende, Prominente und Influencer anwesend.





«Der Event hat eindrücklich erlebbar gemacht, wie wir den Weg in ein neues Zeitalter beschreiten, in dem Elektrifizierung, Innovation und Pioniergeist zusammenkommen», wird Patrick Bossart, Marketingchef von Mercedes-Benz Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert.

Die ersten Modelle des vollelektrischen CLA sind seit diesem Herbst auf Schweizer Strassen unterwegs, begleitet von einer nationalen Kommunikationskampagne. Das Fahrzeug verfügt über das Betriebssystem MB.OS mit Over-the-Air-Updates und erreicht laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 792 Kilometern nach WLTP-Norm.

Für die Konzeption und Durchführung der Veranstaltung war die Kreativagentur Jeff verantwortlich. (pd/nil)