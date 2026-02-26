Halbierungsinitiative: Emil und Stucki werben per Post

Publiziert am 26.02.2026

Die Allianz Pro Medienvielfalt hat eine Abstimmungszeitung zur SRG-Halbierungsinitiative in über 1,5 Millionen Deutschschweizer Briefkästen verteilt. Vier regionalisierte Split-Ausgaben erschienen für die Zentralschweiz, das Baselbiet, die Ostschweizer Kantone St. Gallen und Thurgau sowie den Kanton Bern. Gedruckt wurden die Zeitungen bei Merkur Medien in Langenthal und CH Media in Aarau, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jede regionale Ausgabe enthält Testimonials bekannter Schweizer Persönlichkeiten, darunter Schwingerkönig Christian «Chrigu» Stucki, Kabarettist Emil, Krimi-Autorin Christine Brand und Swiss-Olympic-Präsidentin Ruth Metzler-Arnold. Die Allianz begründet die Wahl des gedruckten Formats damit, dass haptische Produkte in der politischen Meinungsbildung eine hohe Glaubwürdigkeit geniessen. Die Zeitung enthält zudem ein Kreuzworträtsel, bei dem sechs Jahresabonnements für Schweizer Onlineportale, Zeitungen oder Zeitschriften verlost werden.

Die Allianz Pro Medienvielfalt setzt sich seit vier Jahren gegen die SRG-Halbierungsinitiative ein. Ihr gehören rund 8000 Einzelpersonen und 35 Organisationen an, angeführt von einem 40-köpfigen Co-Präsidium. Die Volksabstimmung findet am 8. März statt. (pd/cbe)