Verkauf: Emmi trennt sich von Anteilen an Ambrosi Spa

Emmi, Schweizer Herstellerin von Milchprodukten, stösst ihre Beteiligung von 25 Prozent am italienischen Käsespezialisten Ambrosi Spa ab. Die 2007 erworbene Beteiligung diente dem gemeinsamen internationalen Wachstum in mehreren definierten Ländern im Bereich von Spezialitäten- und Premiumkäse. Beide Partner würden heute über eigene Strukturen ausserhalb ihres Heimmarktes verfügen und seien für weiteres Wachstum «gut positioniert», wie es in einer Mitteilung heisst.

Einhergehend mit der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den letzten Jahren sei auch das Interesse anderer Marktteilnehmer an Ambrosi gestiegen. Vor diesem Hintergrund und nach Erreichen der gesteckten Ziele akzeptieren laut Mitteilung sowohl die Mehrheitsaktionäre des italienischen Käsespezialisten als auch Emmi das Kaufangebot von der Lactalis Gruppe. Der Vollzug der Transaktion unterliege der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

«Italienische Käseklassiker wie Parmigiano Reggiano oder Grana Padano haben unser hochstehendes traditionelles Sortiment von Schweizer Käsespezialitäten ideal ergänzt, gehören heute aber nicht mehr zu unserem Kernsortiment», lässt sich Urs Riedener, CEO der Emmi Gruppe, in der Mitteilung zitieren: «Der Verkauf ist auch Ausdruck unserer konsequenten strategischen Ausrichtung auf differenzierte Markenkonzepte und profitable Fokusplattformen wie Ready-to-Drink-Kaffee, Spezialitätenkäse, Desserts sowie pflanzliche Milchalternativen.» (pd/tim)