Publiziert am 12.01.2026

Kernstück der Aktion war ein acht Meter langer Ski, der durch die Innenstädte getragen wurde. An der Zürcher Seepromenade fand zudem ein Aufwärm-Flashmob statt, geleitet von TV-Moderator und Schneesportlehrer Salar Bahrampoori. Passanten konnten spontan teilnehmen.







Die Kampagne verfolgte kommerzielle Ziele: Beworben wurden Frühbucher-Angebote ab 47 Franken für Skitickets und Übernachtungspakete. Die Zürcher Agentur Streuplan setzte die Aktion um, die Produktionsfirma Black Frame dokumentierte die Events filmisch, wie Streuplan Montag mitteilte.

Das Material wurde über Social-Media-Kanäle verbreitet und mit einem Wettbewerb verknüpft. Die Tourismusorganisation verband damit klassische Guerilla-Werbung im öffentlichen Raum mit digitaler Vermarktung.

Für die XXL-Ski-Konstruktion zeichnete die Reto Melchior GmbH verantwortlich. Bei Engadin Tourismus leiteten Laura Benz und Stefanie Liechti das Marketing. (pd/nil)