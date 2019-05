Swisscard: Enrico Salvadori verlässt Credit Suisse

Das Board of Managing Officers der Swisscard hat Enrico Salvadori zum neuen Leiter des Bereichs Consumer Business ernannt. Enrico Salvadori werde Ende Mai ins Management des Schweizer Kreditkartenunternehmens eintreten, heisst es in einer Mitteilung.

Der neue Leiter Consumer Business wechselt von der Credit Suisse zu Swisscard. Zuletzt führte Enrico Salvadori als Managing Director das Marketing & Sponsoring der Schweizer Bank. Dabei war er verantwortlich für die strategische Neupositionierung über alle Disziplinen hinweg, eingeschlossen Marketingstrategie, Kampagnen, digitales Marketing, Sponsoring und Events. In früheren Funktionen bei Credit Suisse und Clariden Leu gestaltete Enrico Salvadori fortschrittliche Prozesse, mit denen sich Innovationen im Produkt-Management wie auch Verkauf und Kundenerlebnis erfolgreich steuern und verbessern lassen.

«Enrico Salvadori hat bewiesen, dass er Produkte und Dienstleistungen in komplexen, schnell entwickelnden Märkten kundenorientiert ausbauen kann», wird Swisscard-CEO Florence Schnydrig Moser zitiert. Im März habe Swisscard erstmals in der Schweiz die Cashback Cards, ein Kartenduo ohne Jahresgebühr mit Geld zurück-Funktion. Ausserdem können Konsumentinnen und Konsumenten seit Anfang Mai mit allen von Swisscard herausgegebenen Kreditkarten mobil bezahlen. Enrico Salvadori werde in seiner neuen Rolle diese Themen vorantreiben und mit neuen Ideen die Vorreiterrolle der Swisscard stärken.

Enrico Salvadori arbeitete vor seinem Wechsel in die Credit Suisse Gruppe als Strategieberater für führende Finanzdienstleister in Europa und Afrika, mit spezifischer Expertise in den Bereichen Corporate Banking und Risikomanagement. Vorher schloss er sein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Turin mit Auszeichnung ab. Zusätzlich erwarb er ein European Master in Management der ESCP-EAP Business School. Seit 2007 lebt der italienisch-schweizerische Doppelbürger mit seiner Familie in der Region Zürich.

Enrico Salvadori folgt bei Swisscard auf Dominic Steptoe, der sich beruflich neu orientiert und das Unternehmen vor wenigen Wochen verliess. (pd/log)