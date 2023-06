TBS Marken Partner: Ernst Schweizer baut heute für die Generation von morgen

Die Ernst Schweizer AG steht für Kompetenz, Qualität und nachhaltige Lösungen im Bereich Gebäudehüllen, Briefkästen und Solarsysteme. Der neue Markenauftritt solle zum einen diese Kontinuität ausstrahlen und gleichzeitig ein klar wahrnehmbares Zeichen im Markt setzen, schreibt TBS Marken Partner in einer Mitteilung.

Als Fundament für das neue Branding wurden die Positionierung geschärft und die Markenstrategie neu definiert. Im Zentrum stehe dabei die grosse Vision des Unternehmens, so TBS Marken Partner: Wir bauen heute für die Generation von morgen.



Ganzheitlich konzipiert, modular aufgebaut

Der rundum erneuerte Auftritt wurde ganzheitlich konzipiert und modular aufgebaut, um ein stimmiges und konsistentes Markenerlebnis über alle Kanäle und Kommunikationsmittel zu schaffen. Das neu gestaltete Erscheinungsbild soll frisch und gleichzeitig zeitlos wirken. Die Bildsprache und der Umgang mit der Typographie wurden grundlegend überarbeitet. Der Fokus richtet sich dabei auf das Produkt und dessen Mehrwert.

Der neue Look komme besonders gut in der Verkaufsliteratur und im neuen Webauftritt zur Geltung, schreibt TBS Marken Partner. Gleichzeitig wurden auch die Sprache und die Tonalität in der Kommunikation an die neue inhaltliche Ausrichtung angepasst. Die Ernst Schweizer AG will selbstbewusst, aber immer bodenständig und authentisch wahrgenommen werden. (pd/nil)