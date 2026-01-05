Amorana: Erotik-Shop spannt mit Fabio Landert zusammen

Publiziert am 05.01.2026

Die Zusammenarbeit bringe zwei Marken zusammen, die für Authentizität, Nähe zur Community und eine Haltung ohne Tabus stehen, heisst es in einer Medienmitteilung zur Partnerschaft.

«Eifach mol mache!» heisst das aktuelle Programm von Fabio Landert. Jeder Auftritt entsteht im Moment – roh, spontan und in direkter Interaktion zwischen Fabio Landert und dem Publikum. Das kommt gut an. Bisher waren elf Shows ausverkauft. Auch auf Social Media ist das Interesse gross: Über sieben Millionen Views erreichte Landerts Content bisher auf TikTok, über neun Millionen auf Instagram.

Offen, spontan und ohne Berührungsängste

Die Zusammenarbeit mit Amorana stärke die Haltung von Landerts aktuellem Comedy-Format: offen, spontan und ohne Berührungsängste, heisst es in der Medienmitteilung. Amorana steht für einen modernen, selbstbestimmten und unverkrampften Umgang mit Intimität – eine Offenheit, die sich im ungescripteten Charakter von «Eifach mol mache!» wiederfindet.

Als Presenting Partner gestaltet Amorana die Weiterentwicklung des Formats aktiv mit. Dies umfasst eine Präsenz vor Ort, digitale Aktivierungen, Sampling-Möglichkeiten sowie exklusive Social-Reels zu jeder Show. Zusätzlich entstehen zwei saisonale Specials, die über die Kanäle von Fabio und Amorana ausgespielt werden und die gemeinsame Community erweitern.

Strategisch begleitet wird die Kooperation durch Loy Agency, welche Fabio Landerts Markenführung und kreative Positionierung verantwortet. (pd/nil)