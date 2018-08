Swiss Radioworld / Adremes: Erste datenbasierte Radiokampagne ist geglückt

Es ist ein Novum im europäischen Radiomarkt: Die Swiss Radioworld, eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group, hat zur Fussball-WM 2018 die erste datenbasierte und vollautomatisierte Radiokampagne umgesetzt. Damit habe die Swiss Radioworld zusammen mit dem Hamburger Technologiepartner Adremes eine Innovation in den Schweizer Radiomarkt eingeführt, die europaweit einzigartig sei, schreibt Swiss Radioworld in einer Mitteilung.

Auf die Hörenden zugeschnittene Radiowerbung

Basierend auf Daten wie Wetter, Verkehr oder auch Abverkaufszahlen lassen sich künftig Radiokampagnen mit höherer Relevanz für die Hörerinnen und Hörer ausstrahlen. Da die Auftragsverwaltung und Spotausstrahlung durchgehend automatisiert ist, können Radiostationen sowie Werbeauftraggeber schnell reagieren und Werbebotschaften auf bestimmte Events abstimmen. So lassen sich in Zukunft datenbasierte Radiokampagnen von höchster Komplexität einfach und effizient umsetzen, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Wir bieten dem Werbemarkt das schweizweit grösste Werbenetzwerk aller Mediengattungen. Die Kombination aus höchstmöglicher Kurzfristigkeit und neuen innovativen Werbemöglichkeiten hebt unser Angebot gegenüber anderen Mediengattungen ab», wird Ralf Brachat, Managing Director von Swiss Radioworld, in der Mitteilung zitiert. Mit diesem Schritt werde Radio zur ersten klassischen Mediengattung, die über nicht digitale Kanäle datenbasierte Werbeangebote ausspiele.

Eine erfolgreiche Kampagne mit Zukunftspotenzial

Der Erfolg der Partnerschaft zeige sich bereits in der ersten gemeinsam umgesetzten Kampagne, schreibt Swiss Radioworld weiter. Zusammen mit microspot.ch wurde jeweils unmittelbar nach den Schweizer Gruppenspielen ein Spot mit der passenden Botschaft zum Endresultat ausgestrahlt. Bereits jetzt seien Targetings auf diverse Sportarten und Wettersituationen wie Temperatur, Pollen und Hagel buchbar.

Matthias Kost, Geschäftsleiter von Radio Zürisee, bewertet die Kampagne von Swiss Radioworld durchaus positiv: «Wir sind überzeugt, dass die Lancierung von datenbasierter Radiowerbung über die Landesgrenzen hinaus eine grosse Ausstrahlungskraft generiert, da die Werbeindustrie ganz neue Möglichkeiten erhält, um den richtigen Kunden im richtigen Moment mit der richtigen Story zu erreichen.»

Der Mitteilung zufolge ermöglicht Programmatic Radio den Radiostationen eine deutliche Effizienzsteigerung und erschliesst neue Umsatzpotenziale. Bereits 80 Prozent der Schweizer Radiostationen wickeln die Aufträge und Spotausstrahlungen mit Swiss Radioworld vollautomatisiert ab. Die Branche blicke zuversichtlich in die Zukunft. Das Medium Radio habe erst angefangen, sich neu zu erfinden, hält Swiss Radioworld abschliessend fest. (pd/as)