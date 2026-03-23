Publiziert am 23.03.2026

Zum Schweizer Frauen-Cupfinal zwischen den BSC YB Frauen und dem Servette FC Chênois Féminin am Sonntag in Winterthur, wird erstmals in der Geschichte des Schweizer Klubfussballs ein Extrazug für die Fans eines Frauenteams eingesetzt, heisst es in einer Mitteilung.

Ermöglicht wird die Initiative von BSC YB, dem Finanzdienstleister Yuh – Hauptsponsor von Young Boys – sowie der SBB. Für Yuh ist die Aktion mehr als Logistik. «Der Frauenfussball gewinnt in der Schweiz wirklich an Dynamik», wird Sonia Milici, Head of Marketing and Sales zitiert. Der Extrazug soll diese Entwicklung sichtbar machen und die Anreise selbst zum Teil des Finalerlebnisses werden lassen. (pd/spo)