Peace Tea: Erstes Urban-Art-Tram fährt durch Zürich

Publiziert am 24.10.2025

Das Tram verkehrt ab sofort im Liniennetz der VBZ. Redl, der seit über 20 Jahren in der Schweizer Urban-Art-Szene aktiv ist, hat für das Projekt ein Design entwickelt, das den Peace-Tea-Look mit seinem Illustrationsstil verbindet.

«Es ist uns wichtig, Räume zu schaffen, in denen sich Menschen kreativ entfalten können», wird Anna Cremer, Senior Marketing Managerin bei The Coca-Cola Company, in einer Mitteilung zitiert. «Mit dem Peace-Tea-Tram möchten wir zeigen, dass Kreativität überall Platz findet – auch dort, wo man sie vielleicht nicht erwartet.»

Der Künstler bezeichnet die Kooperation als besonders. «Dass ich gemeinsam mit meinem Team das erste offiziell gestaltete Tram in Zürich umsetzen durfte, bedeutet mir sehr viel», so Redl. «Urban Art hat vor langer Zeit in New York auf fahrenden Zügen begonnen – und jetzt ein solches Tram durch Zürich fahren zu sehen, ist für mich etwas ganz Besonderes.»

Mit der Kooperation betritt Peace Tea bewusst Neuland – zum ersten Mal arbeitet die Marke mit einem Urban Artist zusammen. Die Aktion folgt auf die Schweizer Markteinführung von Peace Tea im Frühling 2025 (persoenlich.com berichtete). Die Marke ist seit 2009 in Nordamerika erhältlich, die Schweiz ist der erste internationale Markt ausserhalb der USA. (pd/cbe)