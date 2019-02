Der Etat von Mobility bleibt bei der Mediaagentur Mediatonic. Die Genfer Agentur hat sich in einer Konkurrenzpräsentation gegen andere Netzwerk- und Mediaagenturen behauptet. Nach zwölfjähriger Zusammenarbeit kann Mediatonic die Betreuung des Off- wie Online-Budgets auch 2019 fortsetzen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Einen für die Agentur historischen Kunden wie Mobility in einem immer komplexer werdenden Mobilitätsumfeld weiter betreuen zu dürfen, ist eine grosse Genugtuung für uns», wird Marco Rose, Co-Owner und Head of Strategy, in der Mitteilung zitiert. (pd/as)