Mice Days: Eventbranche feiert fünfjähriges Jubiläum

Publiziert am 07.11.2025

Das Zurich Convention Bureau von Zürich Tourismus feierte am Donnerstag gemeinsam mit rund 300 Gästen im Carlton Restaurant & Bar das fünfjährige Jubiläum der Zürich Mice Days. Die Zürich Mice Days entstanden 2021 als Plattform für die Tagungs- und Eventbranche nach der Pandemie, heisst es in einer Mitteilung. Seither habe sich das Format als fester Treffpunkt der Schweizer Mice-Community etabliert.

Zur Jubiläumsausgabe lud das Zurich Convention Bureau gemeinsam mit 35 Partnerbetrieben ein. Neben Präsentationen der Partnerregionen Zug Tourismus, House of Winterthur, Rapperswil Zürichsee Tourismus und der Standortförderung Zürioberland bot die Veranstaltung Gelegenheiten zum Netzwerken.

Ab 2026 findet der Anlass jeweils im ersten Quartal statt. Der neue Turnus soll Eventplaner gezielt inspirieren, Zürich auch als Destination für Meetings in den Wintermonaten zu entdecken. (pd/cbe)