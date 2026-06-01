01.06.2026

House of Ambassadors

Eventreihe festlich lanciert

Das Ambassador Hotel Zürich hat letzten Donnerstag mit dem Anlass «House of Ambassadors» eine neue Eventreihe gestartet. Rund 100 geladene Gäste waren dabei.
House of Ambassadors: Eventreihe festlich lanciert
Moderatorin Patricia Boser zelebrierte auch 30 Jahre der Sendung LifeStyle. (Bilder: zVg)
Publiziert am 01.06.2026

Im Mittelpunkt der neuen Eventreihe stehen vier Sommererlebnisse, die das Hotel gemeinsam mit Zürcher Partnern entwickelt hat: eine Wake-Surf-Session auf dem Zürichsee mit anschliessendem Dinner im hoteleigenen Restaurant Silk, ein Rooftop-Abend auf dem Utoschloss, ein botanischer Stadtspaziergang durch das Seefeld-Quartier sowie eine Velotour durch Zürich mit Picknickkorb.

Während des Events führte Landolt Weine im Cocoon eine Wine Masterclass durch, heisst es in einer Mitteilung. Das Start-up Plastic Studio produzierte vor Ort Flaschenöffner aus Zürcher Plastikresten – die Unikate sind seither im Silk im Einsatz. Rund 100 geladene Gäste aus Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Handwerk kamen dabei zusammen, darunter Zürich-Tourismus-CEO Thomas Wüthrich, Flinc-Gründer Markus Freitag sowie TV-Moderatorin Patricia Boser.



Hotelmanager Elia Morgenthaler nutzte den Anlass für eine weitere Ankündigung: Die Meili Selection Hotels – zu denen das Ambassador gehört – werden offizieller Supporter der Made in Zürich Initiative. «Lokale Kleinunternehmen, Manufakturen und kreative Köpfe wollen wir ab sofort verstärkt unterstützen», so Morgenthaler in der Mitteilung. (pd/spo)


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