House of Ambassadors: Eventreihe festlich lanciert

Publiziert am 01.06.2026

Im Mittelpunkt der neuen Eventreihe stehen vier Sommererlebnisse, die das Hotel gemeinsam mit Zürcher Partnern entwickelt hat: eine Wake-Surf-Session auf dem Zürichsee mit anschliessendem Dinner im hoteleigenen Restaurant Silk, ein Rooftop-Abend auf dem Utoschloss, ein botanischer Stadtspaziergang durch das Seefeld-Quartier sowie eine Velotour durch Zürich mit Picknickkorb.

Während des Events führte Landolt Weine im Cocoon eine Wine Masterclass durch, heisst es in einer Mitteilung. Das Start-up Plastic Studio produzierte vor Ort Flaschenöffner aus Zürcher Plastikresten – die Unikate sind seither im Silk im Einsatz. Rund 100 geladene Gäste aus Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Handwerk kamen dabei zusammen, darunter Zürich-Tourismus-CEO Thomas Wüthrich, Flinc-Gründer Markus Freitag sowie TV-Moderatorin Patricia Boser.

Hotelmanager Elia Morgenthaler nutzte den Anlass für eine weitere Ankündigung: Die Meili Selection Hotels – zu denen das Ambassador gehört – werden offizieller Supporter der Made in Zürich Initiative. «Lokale Kleinunternehmen, Manufakturen und kreative Köpfe wollen wir ab sofort verstärkt unterstützen», so Morgenthaler in der Mitteilung. (pd/spo)