Eventfrog: Events auf über 13’000 digitale Screens

Publiziert am 05.02.2026

Die Schweizer Event- und Ticketplattform Eventfrog und das Digital-Out-of-Home-Unternehmen Livesystems spielen seit dem 1. Februar 2026 gemeinsam Veranstaltungsinhalte auf digitalen Bildschirmen im öffentlichen Raum aus. Die Screens befinden sich im öffentlichen Verkehr, im Detailhandel, an Tankstellen, an Bahnhöfen, auf öffentlichen Plätzen und in den Filialen der Post, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Kuratierte Eventfrog-Veranstaltungskalender werden standortspezifisch in das Programmnetzwerk von Livesystems integriert. Die Inhalte bieten Passanten und Reisenden einen Überblick über Veranstaltungen in ihrer unmittelbaren Umgebung.

«Durch die Partnerschaft mit Livesystems bringen wir die Events unserer Veranstalter:innen direkt in den Alltag der Menschen», wird Mike Müller, Geschäftsleitung von Eventfrog, zitiert. Marco Gasser, CSO von Livesystems, ergänzt: «Die standort- und zeitabhängige Ausspielung der Inhalte garantiert eine hohe Relevanz bei minimalem Streuverlust.»

Veranstalter können Event-Promotionen über den Eventfrog Marktplatz direkt im DOOH-Netzwerk von Livesystems buchen. Das Netzwerk umfasst über 13’000 Screens an hochfrequentierten Standorten und ist das grösste programmatisch buchbare DOOH-Netzwerk der Schweiz. Livesystems ist seit 2021 ein Tochterunternehmen der Schweizerischen Post. (pd/cbe)