ZPRG: Exkursion zum Giro d'Italia im Tessin

Publiziert am 28.05.2026

Thematisch standen Fragen im Vordergrund, die Sport und Kommunikationsberufe verbinden: Wie funktionieren Taktik und Teamstrukturen im Profi-Radsport? Welche Rolle spielen Helfer und Rennverlauf? Und weshalb entwickelt eine Sportart mit oft stundenlangem Wettkampf eine derart starke emotionale Wirkung auf das Publikum? Der Anlass bot Raum für Beobachtungen und Gespräche entlang der Strecke.

Sichtbar wurde dabei auch, welche Bedeutung ein solcher Grossanlass über den Sport hinaus hat. Das Tessin als Austragungsort zeigte laut einer Mitteilung, wie Radsport Regionen, Tourismus und lokale Identität in Bewegung versetzt – und wie daraus ein Kommunikationsereignis entsteht, das weit über die Wettkampfresultate hinausreicht.

Den Abschluss bildete die Schlusssteigung, wo die Stimmung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern ihren Höhepunkt erreichte. Fans, Fahnen und Helikopter begleiteten das herannahende Fahrerfeld. Die Etappe gewann der dänische Radprofi Jonas Vingegaard. (pd/cbe)