Thryve: Expansion in die Romandie

Publiziert am 26.09.2025

Die Thryve Group hat ihre Expansion in die Romandie vollzogen und in Lausanne einen neuen Standort eröffnet. Der offizielle Launch fand im September in der Galerie Arteal statt, wo sich Unternehmensvertreter, Marketingverantwortliche und Medien über die Pläne der Gruppe informierten.

Mit der Niederlassung in Lausanne will Thryve nach eigenen Angaben näher an die Kunden in der Westschweiz heranrücken und massgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten anbieten. Annabelle Martinet leitet das Lausanner Team.

Die Thryve Group vereint vier spezialisierte Agenturen unter einem Dach: Promotion-Tools (Live & Field Marketing, Retail Activation, Staffing & Logistik), Rawcut (Kreation und Produktion visueller Inhalte), Wetalkwithyou (Digitale Applikationen und Commerce) sowie Swissper (Influence, Social Media & Medien) (persoenlich.com berichtete).

Das Unternehmen betreibt neben dem neuen Standort in Lausanne auch Büros in Zürich und Schlieren. Nach eigenen Angaben beschäftigt die Gruppe über 80 Spezialisten und 2000 Promotoren sowie Creators. Zudem verfügt sie über 15'000 Quadratmeter Lagerfläche für Eventlogistik. (pd/cbe)