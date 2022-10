Capture Media: Expansion nach Österreich

Das im Jahr 2016 von Sandro Albin, Michel Lazecki und Franz d’Huc gegründete Schweizer Online-Marketing- und Technologie-Unternehmen Capture Media startet in Österreich. Das Wiener Office wird am Montag eröffnet, um so die bestehenden Kunden in Österreich stärker betreuen zu können und um die Kundenbasis weiter zu vergrössern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hannes Wurzwallner zeichnet in seiner neuen Funktion als Business Director für den Marktausbau in Österreich verantwortlich. Zuletzt war der 32-Jährige als Head of Business Development bei Noodles Agency für die Vermarktung zuständig. Zuvor war er bei Adverserve Digital Advertising Services als New Business Development Manager, sowie bei Httpool unter anderem als Spotify Product Lead tätig.

Michel Mariani, Chief Business Officer Capture Media: «Mit Hannes haben wir die ideale Besetzung für Capture Media Austria gefunden. Er verfügt über die optimale Mischung aus Digital-Marketing-Expertise und technischem Know-how. Dank seiner gewinnenden Persönlichkeit hat er in seiner Laufbahn weitreichende Kontakte aufbauen können. Hannes passt auch menschlich perfekt zu uns, etwas auf das wir besonderes Augenmerk legen. Wir freuen uns ausserordentlich auf die Zusammenarbeit mit ihm und blicken entschlossen auf den Ausbau unseres Österreich-Geschäfts.»

Hannes Wurzwallner sagt zu seiner neuen Position: «Das Besondere an Capture Media ist der Fokus auf Engagements, was kreative Möglichkeiten bietet und performantere Kampagnen hervorbringt. Kombiniert mit Fusedeck, der hauseigenen cookieless Tracking Solution, werden Daten und Insights gewonnen, die für Advertiser unverzichtbar sind. Es freut mich sehr, mit einem ausserordentlich kompetenten Team und mit einer solch innovativen Firma wie Capture Media den Standort Österreich aufbauen zu dürfen.»

Mit den Produkten «Site Engagement» und «Ad Engagement» habe Capture Media den Begriff Engagement Advertising im Onlinemarketing geprägt, heisst es in der Mitteilung. Weiter biete Capture Media die Tracking- und Analytics Lösung Fusedeck an, welche ohne Cookies funktioniere und datenschutzkonform ohne User Consent angewendet werden dürfe. (pd/cbe)