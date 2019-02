Scout 24: Fabian Frank wird neuer Chief Marketing Officer

Fabian Frank übernimmt per 4. Februar 2019 die vakante Position des Chief Marketing Officer bei Scout24 Schweiz in Flamatt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. Der Marketing-Profi verfügt über eine langjährige Erfahrung im Marken-Management renommierter Unternehmen: Er wechselt direkt von der Swisscom, bei der er als Head-of-Online-Marketing in den Bereichen Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) unter anderem auch für die jungen Sub-Brands Wingo.ch und SimplyMobile verantwortlich war.

Auch die davor liegenden Stationen bei der Kuoni Travel Group und UPC Broadband Services zeichneten Frank als ausgewiesenen Kenner der digitalen Marketing-Szene sowie der IT- und Telekommunikationsbranche aus, heisst es in der Mitteilung. Die Position des CMO war seit mehreren Monaten vakant, da der Vorgänger Jan Hinrichs innerhalb von Scout24 Schweiz die Position als Director Finance & Insurance Products übernommen hat.

Frank freut sich auf die berufliche Herausforderung: «Das exzellente Image von Scout24 Schweiz und die beeindruckende Reichweite bieten extrem viel Potenzial: Wir wollen das Vertrauen der Nutzer in die Marke weiter stärken und viele neue Nutzer gewinnen, die mit den Scout24-Angeboten Entscheidungen in ihrem täglichen Lebensumfeld digital und damit einfach und bequem treffen», wird er in der Mitteilung zitiert. (pd/as)