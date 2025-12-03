Martin et Karczinski: Fabian Röthlisberger leitet Standort Zürich

Publiziert am 03.12.2025

Die Markenberatung Martin et Karczinski hat ihre Führung am Standort Zürich neu organisiert, teilt die Firma mit. Fabian Röthlisberger übernimmt als Managing Director die operative Leitung.

Röthlisberger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Agentur- und Consultingbereich. Er befasste er sich mit Markenführung, Transformationsprozessen und strategischem Marketing. Zuletzt war er Head of Marketing & E-Commerce bei Micasa. Das Einrichtungshaus gehört seit September nicht mehr der Migros. In einem Interview mit persoenlich.com hatte Röthlisberger betont, dass es «erst richtig spannend wird».

Daniel Zehntner, der den Schweizer Standort als Managing Partner und VRP aufgebaut hat, gibt die operative Leitung ab. Er bleibt dem Unternehmen als strategischer Berater verbunden, heisst es weiter. Zehntner bringt über 40 Jahre internationale Erfahrung in Markenberatung und nachhaltiger Wirtschaft mit.

Zusätzlich wurde Thomas Wolfram zum Partner ernannt. Als Creative Director bei Martin et Karczinski Zürich verantwortet er Corporate Design und Identity für Kunden wie die Liechtensteinische Landesbank, CSS, Ivoclar oder Albin Kistler. Mit der Neuaufstellung will die Agentur ihre Position im Schweizer Markt stärken. (pd/spo)